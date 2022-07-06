أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح بشأن حفظ الأدوية بشكل سليم في الحج.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية على تويتر إلى ضرورة عدم تعريض الأدوية للشمس أو الحرارة، وحفظه في عبوته الأصلية.

كما شددت على عدم ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي بحسب ما وصفه الطبيب.

نسيان الجرعة:



ولفتت إلى أن الماء هو المشروب الأفضل لتناول الأدوية، مشددة على عدم تناول أدوية أي حاج آخر مهما بدت الأعراض التي يعاني منها الشخص مشابهة.

وفي حالة نسيان الجرعة، أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أخذ الجرعة في أقرب وقت فور التذكر لكن عدم تناول جرعتين في موعد الجرعة المقبلة.

ترك الأدوية في السيارة:

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الغذاء والدواء من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل، في السيارة وتعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فإنها ستصل في السيارة بعد 20 دقيقة إلى 31 درجة مئوية، وبعد 40 دقيقة إلى 47 درجة مئوية؛ في حين تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد مرور ساعة.

وبينت أن الحرارة المرتفعة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرة من ضرر استخدامها بعد ذلك.