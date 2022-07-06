دعت الإدارة العامة للمرور، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات المهمة للمساهمة في عبور الطريق بشكل آمن وسليم، من أجل السلامة.

تعليمات لعبور آمن

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”: “قبل عبور الطريق؛ هناك عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها والتعرف عليها لتساهم في عبور آمن لك ولمرافقيك” والتي تتمثل في:

1- اختيار مكان للعبور حيث يمكنك رؤية حركة السير من جميع الاتجاهات.

2- تأكد من خلو الطريق من المركبات.

3- العبور من المسارات المخصصة للمشاة.

4- يجب الانتباه إلى أن المركبات في المسار الأبعد قد توقفت.

5- يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.

6- لا تترك الأطفال يعبروا الطريق وحدهم.

مخاطر السير ليلا

وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر السير ليلًا، أو في الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وشددت على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، وضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.