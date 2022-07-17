أعلن برشلونة الإسباني أمس السبت عن توصله لاتفاق مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لضم نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في صيف 2022.

وكان اللاعب البولندي تمسك بالرحيل عن بايرن ميونخ وخوض تجربة احترافية جديدة في برشلونة، رغم أن عقده مع البايرن سينتهي في صيف العام المقبل.

تفاصيل المال المقدم من برشلونة لـ بايرن ميونخ

صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة ذكرت أن البارشا سيدفع لـ بايرن ميونخ 45 مليون يورو كصافي ربح للنادي الألماني من صفقة اللاعب البولندي، كما أن الاتفاق بين البايرن وبرشلونة أوضح أن البايرن سينال 10 ملايين يورو إضافية في حال تأهل برشلونة لدوري الأبطال في الموسم ما بعد المقبل، بجانب 5 ملايين يورو في حال استمر ليفاندوفسكي لأكثر من موسم مع برشلونة، ليكون مجموع مكاسب البايرن 60 مليون يورو.

ونشر حساب برشلونة في “تويتر” مقطع فيديو لظل اللاعب البولندي مؤكدًا تعاقده مع اللاعب قادمًا من البايرن بعد مفاوضات شاقة ومطولة.

بايرن ميونخ يوافق على رحيل ليفاندوفسكي بعد مفاوضات مطولة

وكان البايرن أعلن أنه وافق على انتقال اللاعب البولندي لـ برشلونة دون الكشف عن أي تفاصيل.