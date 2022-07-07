يعد الدماغ من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، نظرًا لأنه يحافظ على كل الأنظمة الموجودة بالجسم، ولذلك من الضروري أن يتم اختيار الأطعمة المناسبة له لكي يعمل في أحسن حالاته.

7 أغذية مدمرة للدماغ

وذكر موقع “هيلث لاين” الصحي، 7 أغذية ومشروبات لها تأثير سلبي على الدماغ، لدرجة إضعاف قدرة الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

1- المشروبات السكرية: والتي تشتمل على الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة، حيث تمتلئ هذه المشروبات بنسبة سكر كبيرة ما يزيد مستوى السكر في الدم ويرفع من خطر الإصابة بالخرف، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

2- الكربوهيدرات المكررة: تتضمن الكربوهيدرات المكررة السكريات والحبوب المعالجة بكثافة، حيث يتم هضمها بسرعة، ما يرفع مستويات السكر في الدم كما يزيد من مستويات الأنسولين.

3- الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المتحولة: توجد هذه الدهون في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، ومع ذلك لا تشكل مصدر قلق كبيرًا مقارنة مع الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا مثل الزيوت النباتية المهدرجة، ويمكن العثور عليها في السمن والكعك الجاهز والبسكويت المعبأ مسبقًا.

4- الأغذية المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على السكر والدهون المضافة والملح، كما تكون بها سعرات حرارية كبيرة فضلا عن قلة العناصر الغذائية بها ما يسبب تأثيرا سلبيا على صحة الدماغ.

وتشتمل الأغذية المصنعة على رقائق البطاطا والحلويات والمكرونة السريعة التحضير.

تعطل الناقلات العصبية

5- الأسبارتام: الأسبارتام هو مُحل صناعي يستخدم في العديد من المنتجات الخالية من السكر، ويتكون من مواد فينيلألانين، وميثانول وحمض الأسبارتيك، ويمكن لمادة فينيلألانين أن تتجاوز الحاجز الدموي الدماغي، وربما تعطل الناقلات العصبية.

كما ذكر العلماء احتمالية أن يؤدي الإكثار من تناول هذه الأطعمة إلى آثار سلبية على التعلم والعاطفة.

اضطراب دماغي وفقدان الذاكرة

6- الكحول: الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى آثار خطيرة على الدماغ، مثل انخفاض حجمه. وغالبا ما يعاني مدمنوه من نقص في فيتامين “ب 1″، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب دماغي وفقدان الذاكرة.

7- الأسماك عالية الزئبق: يعتبر الزئبق مادة ملوثة للغاية، تنتشر في كل أنحاء جسم الإنسان بعدما يتناول وجبة سمكية تحتوي على هذه المادة، التي تتركز في الدماغ.

وتشمل آثار سمية الزئبق تعطل الجهاز العصبي المركزي والنواقل العصبية وتحفيز السموم العصبية، بما يؤدي إلى تلف الدماغ.