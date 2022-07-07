يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، زيارة للمملكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

رؤساء أمريكيون زاروا المملكة

وقبل بايدن، زار عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المملكة، وكان أولهم هو الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، وذلك عام 1974، حيث التقى حينها الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.

وفي عام 1978 زار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، المملكة، واجتمع مع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش زار المملكة في أعوام 1990 و1992، واجتمع مع الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.

وفي عام 1994، زار الرئيس بيل كلينتون، المملكة وتحديدًا مدينة حفر الباطن، واجتمع مع الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.

وزار جورج بوش الابن المملكة في عام 2008، واجتمع مع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله.

فيما قام الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بزيارات عديدة للمملكة في أعوام 2009، 2015، و2016، واجتمع مع الملك عبد الله رحمه الله والملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

كما أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زيارة للمملكة في عام 2017، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مباحثات بايدن في المملكة

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى جدة عصر اليوم الجمعة، وسيلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستتناول جلسة المباحثات خلال الزيارة، أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة والعالم. وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي سيلتقي ولي العهد في اجتماع ثنائي في جدة.