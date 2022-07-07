لا يزال نادي الهلال متأثرًا بقضية لاعبه محمد كنو بعد توقيع عقوبة عليه من قبل غرفة فض المنازعات بإيقافه لمدة 4 أشهر وحرمان الزعيم من تسجيل الصفقات لفترتي انتقالات.

ولم ينجح الزعيم في التعاقد مع ” عبدالله مادو لاعب النصر، زكريا هوساوي لاعب أحد، أحمد بامسعود لاعب الفيحاء، متعب الحربي لاعب الشباب، لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد السابق، أندريا بيلوتي لاعب تورينو الإيطالي السابق، الأرجنتيني إيفر بانيجا”.

أبرز الصفقات التي فقدها الهلال

بانيجا سيجدد مع الشباب لمدة موسمين حتى صيف 2024، مادو اتفق مع النصر على التجديد حتى صيف 2025، متعب الحربي باق في الشباب بسبب غموض موقف الهلال، أحمد بامسعود سينضم إلى الاتحاد، زكريا هوساوي انضم إلى الاتحاد قادمًا من أحد، أندريا بيلوتي سيتجه لأحد الأندية الأوروبية، لويس سواريز بات قريبًا من الانتقال لفريق ريفر بليت الأرجنتيني”.

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.