يتطلع المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى ضم أقوى الصفقات للفريق الأول بالميركاتو الصيفي الحالي.

ويُركز أصفر الرياض على دعم منطقة خط الوسط، وذلك مع اقتراب البرازيلي أنسيلمو من الرحيل عن صفوف الفريق العاصمي.

العالمي يفكر في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالأهلي المصري، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن المارد الأحمر، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرًا وخسارته للقب كأس مصر أمام نادي الزمالك أول أمس الخميس.

شرط الأهلي لبيع ديانج لنادي النصر

وفكّر أصفر الرياض في دفع 5 ملايين ونصف المليون دولار لحسم صفقة ديانج، لكن الأهلي المصري طلب 7 ملايين دولار بحسب ” المصري اليوم”.

وربما توافق إدارة الأهلي على رحيل ديانج صاحب الـ23 سنة وذلك بسبب تراجع مستواه إضافة للبحث عن ضم بديله.

ويلعب ديانج مع الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من فريق المولودية الجزائري.

وفي حال ضم نادي النصر اللاعب أليو ديانج، فسوف تكون ثاني صفقة يحسمها العالمي من الدوري المصري بعد التعاقد مع المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري.