يبحث نادي النصر عن ضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الإعلامي سانتي أونا أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.

وكشفت تقارير أن غارسيا المدير الفني الجديد لأصفر الرياض؛ هو من يقود مفاوضات التعاقد مع ميراليم، في الصيف الحالي. ولعب النجم البوسني في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل يوفنتوس وروما الإيطاليين، وأولمبيك ليون الفرنسي، حيث سجل طوال مسيرته الاحترافية، 73 هدفًا وصنع 111 آخرين، خلال 576 مباراة رسمية.