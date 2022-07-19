أكد مختصون أن 70% من المتحرشين بالأطفال، يكونون من معارفهم؛ بسبب سهولة الوصول للطفل.

فيديو | مختصون: 70% من المتحرشين بالأطفال من معارفهم بسبب سهولة الوصول للطفل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2YjPLoieHo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2022

عوامل تمنع الطفل من الإبلاغ:

وذكرت قناة الإخبارية، أن هناك عدة عوامل تمنع الطفل من الإبلاغ عن تعرضه للإيذاء، كالخوف والخجل والصعوبة في التواصل، والجهل بأليات الإبلاغ، والتهديد.

أنواع التحرش:

كما حذر المختصون من أنواع التحرش المنتشرة، مثل التحرش الإلكتروني والذي يتم من خلاله استدراج الطفل لأغراض جنسية، عن طريق عقد علاقة ودية عبر الإنترنت.

وتتم عملية الابتزاز الجنسي من خلال الصور والمقاطع، بالإضافة إلى البث المباشر عن طريق التطبيقات الاجتماعية.