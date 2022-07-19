أعلنت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو – Sepco) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) طرح أكثر من (70) وظيفة شاغرة (للجنسين) حملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل (ضمن مشاريع ومناقصات حكومية متعددة) تنفذها الشركة بمختلف مناطق المملكة بالتعاقد مع (وزارة الزراعة، الشئون الصحية، مدينة الملك عبد العزيز الطبية، مدينة الملك فهد الطبية، وزارة الداخلية، الهيئة الملكية، قوى الأمن) وغيرها – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مناطق العمل: – المنطقة الوسطى. – المنطقة الشرقية. – المنطقة الشمالية. – المنطقة الجنوبية. – المنطقة الغربية. المدن: – (جدة – الرياض – القصيم – الدمام – ينبع – مكة المكرمة – المدينة المنورة – حفر الباطن – الأحساء – الجوف – عرعر – تبوك – بيشة – جازان – نجران – خميس مشيط – عسير – أبها – الباحة – الطائف). المشاريع: – قوى الأمن – وزارة الزراعة – وزارة الداخلية – الشئون الصحية – الهيئة الملكية ينبع – مدينة الملك فهد الطبية – مدينة الملك عبد العزيز الطبية طريقة التقديم: – التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)