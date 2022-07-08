أكدت رئاسة الحرمين الشريفين أن هناك أخطاء شائعة عند الطواف، معددةً بعضًا منها.

أخطاء شائعة عند الطواف:

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه من الأخطاء الشائعة في الطواف، النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها.

وكذلك، الاعتقاد أن الطواف لا يصح بدون استلام الحجر الأسود أو تقبيله، والصواب أن ذلك سنة فقط، فإذا لم يكن الوصول إلى الحجر الأسود إلا بالمزاحمة والشديدة وإيذاء الطائفين فالواجب الاكتفاء بالإشارة وترك الاستلام والتقبيل.

رفع الصوت بالأدعية:

ومن الأخطاء الشائعة كذلك، رفع الصوت بالأدعية والأذكار سواء بصورة فردية أو جماعية مما يتسبب بالإزعاج والتشويش على الطائفين وإذهاب الخشوع عنهم، وأيضًا الانصراف من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، حيث إنه من الواجب التيقن من إتمام الطواف لأن ترك جزء من الشوط يبطله.

وكذلك، التفات الحاج بكامل جسده إلى الكعبة أثناء الطواف والصواب أن يجعل الطائف الكعبة عند يساره، وأيضًا تقبيل البعض ليده عند الإشارة إلى الحجر الأسود والصواب أن تقبيل اليد يكون في حال لمس الحجر.