قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 8 حقائق عن إزالة الشعر بالليزر الذي تلجأ إليه الكثير من السيدات حاليًا، مؤكدة أنها عملية آمنة وفعّالة نسبيًا.

عدم التعرض لأشعة الشمس

وأكدت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس بعد القيام بجلسات إزالة الشعر، ووضع واقي الشمس.

وبشأن الحقائق الخاصة حول إزالة الشعر بالليزر فهي تضمنت الآتي، فيعمل الليزر على تدمير الشعر داخل البصيلات بواسطة الحرارة، كما تعد نتائج إزالة الشعر بالليزر ليست دائمة، فهي بالعادة تستمر أسابيع أو أشهرًا.

وأضافت الهيئة أنه يراعى ارتداء نظارات وقاية مصممة خصيصُا لحماية العينين، فضلًا عن الاحتياج لحلاقة الشعر قبل يوم واحد من موعد إزالة الشعر بالليزر.

فعالية الليزر

وحول فعالية الليرز، أشارت إلى أنها تكون أكبر على ذوي البشرة الفاتحة وعلى الشعر الغامق والسميك.

ولفتت إلى أنه يمكن استخدام مخدر موضعي لتقليل الألم وذلك بعد استشارة المختص، حيث يجب أن يكون بأقل نسبة ممكنة، لما قد ينتج عنه من تأثيرات جانبية وخطيرة.

وأشارت إلى أنه بعد جلسة الليرز، يفضل عدم التعرض للشمس، لأن الجلد يكون حساسًا جدًا، كما ينبغي استخدام كريم موضعي وواقي الشمس للحماية.

الأعراض الجانبية لإزالة الشعر بالليزر

وحول الأعراض الجانبية لإزالة الشعر بالليزر، نبهت إلى أنه من الممكن أن يحدث أعراض جانبية هي تقرحات، إحمرار، تغير في لون البشرة، ندوب، وتورم.