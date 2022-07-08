تنتظر الجماهير ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز، حيث يخوض مباريات صعبة في شهر يوليو الجاري.

سواريز يبدأ مهمته

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع ريكاردو سواريز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ سواريز مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس، حيث قاد التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، وسيتم عقد مؤتمر صحافي لتقديمه، اليوم الجمعة.

مباريات حاسمة تنتظر ريكاردو سواريز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 مباريات في شهر يوليو ضمن منافسات بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، الأمر الذي يصعب مهمة ريكاردو سواريز الذي يواجه بتروجيت، غدًا السبت.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الجونة في مباراة حاسمة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري، حيث إنها ستمنحه صدارة الترتيب في الدور الأول.

وتُلاقي كتيبة ريكاردو سواريز فريق فيوتشر في الدوري المصري، يوم 12 يوليو، ثم يصطدم بفريق بيراميدز، يوم 16، وسيلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 20، إلا أن هذه المواجه قد تُؤجل في حالة تأهله إلى نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مجددًا، يوم 24، ضمن منافسات الدوري المصري، ثم يلعب مع مصر المقاصة، يوم 27، ويُختتم مواجهات الشهر الجاري بلقاء المقاولون العرب يوم 30.