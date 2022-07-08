أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، تحذيرًا بشأن تناول مشروبات الطاقة؛ وما تسببه من أضرار على الجسم والصحة.

أضرار مشروبات الطاقة:

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي على تويتر، أن أضرار مشروبات الطاقة تتمثل في:

ـ التآكل الحمضي للأسنان.

ـ صداع التوتر والصداع النصفي.

ـ تقرحات والتهابات المعدة والمريء.

ـ زيادة معدل ضربات القلب.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ التوتر والقلق والأرق.

ـ السمنة والسكري وارتفاع الكولسترول.

ـ هشاشة العظام.

أضرار مشروبات الطاقة:

وفي وقت سابق؛ حذر العالم المتخصص في المسرطنات فهد الخضيري من أضرار مشروبات الطاقة.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مشروبات الطاقة لها تتمثل في اضطراب عصبي، وقد تسبب ضرر الكلى والأعصاب.

ولفت العالم المتخصص في المسرطنات، إلى أن تلك الأضرار تشمل: تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط واضطراب النوم.

وأكمل، أن تلك الأضرار في أي مشروب مصنّع من سكريات وإضافات وأحماض صناعية ونكهات ومشروب الطاقة يضاف له أيضًا الكافيين بجرعة عالية.

الصحة تحذر:

كما استشهد الخضيري بإنفوجراف لوزارة الصحة يؤكد أن لمشروبات الطاقة أضرارًا، من بينها الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول.