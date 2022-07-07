انطلق صباح أمس 83 كفيفًا وكفيفة لأداء مناسك الحج لهذا العام مع مرافقيهم ضمن مشروع مناسك التابع لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” بالتعاون مع ٣ حملات سهلت لهم أداء مناسكهم.

وأوضح عبدالرحمن الباهلي مدير عام الجمعية أن:” الجمعية في كل عام تحجج عدد من المكفوفين مع مرافقيهم ونسعى لتحجيج جميع مستفيدي الجمعية في الأعوام المقبلة.”

وقدم الباهلي شكره وتقديره لكل من دعم هذا المشروع من رجال أعمال وجهات داعمة، وكذلك لرئيس مجلس إدارة الجمعية لمتابعته وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجزيهم عن المكفوفين خير الجزاء.