أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد (854) وظيفة، من الوظائف الأكاديمية (معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية وذلك بمقر الجامعة الرئيسي وفروعها، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

يلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً.2- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.3- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد.4- انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة.5- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.6- جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.7- الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).

4- صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

5- نسخة من الأبحاث المنشورة فيما يخص وظيفة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

1) يُشترط لوظائف (معيد) ما يلي:

أ- ارتباط التخصص خلال مرحلة (البكالوريوس) مع الوظيفة المعلن عنها، على ألا يقل تقديره عن جيد جداً.

ب- ألا يتجاوز عمر المتقدم (29) عاماً لوظيفة معيد.

ج- أن يكون المؤهل (البكالوريوس) صادراً من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

2) يُشترط لوظائف (محاضر) ما يلي:

أ- ارتباط التخصص خلال مرحلتي (البكالوريوس والماجستير)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في كلا المرحلتين.

ب- ألا يتجاوز عمر المتقدم (34) عاماً لوظيفة محاضر.

ج- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

3) يُشترط لوظائف (أستاذ مساعد) ما يلي:

أ- ارتباط التخصص خلال مراحل (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في جميع المراحل.

ب- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

ج- ألا يتجاوز عمر المتقدم (45) عاماً لوظيفة أستاذ مساعد.

د- الأولوية لمن له نشر علمي بعد حصوله على درجة الدكتوراه، أو على رتبة (أستاذ مساعد).

4) يُشترط لوظائف (أستاذ مشارك) ما يلي:

أ- ارتباط التخصص خلال مراحل (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

ب- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) وقرار الترقية لرتبة أستاذ مشارك؛ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

ج- الأولوية لمن له نشر علمي على رتبة (أستاذ مشارك).

5) يُشترط لوظائف (أستاذ) ما يلي:

أ- أن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) وقرارات الترقية لرتبة أستاذ مشارك وأستاذ؛ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

ب- الأولوية لمن له نشر علمي على رتبة (أستاذ).

ولمعرفة آلية وطريقة التقديم يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

(اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق 2022/06/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

