أعلن الأمن العام عن ضبط 5 مواطنين و4 مقيمين متهمين بارتكاب جرائم مختلفة في عدة مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية.

سلب وسرقة:

وكشف الأمن العام عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية انتحلوا صفة غير صحيحة وقاموا بتنفيذ حوادث سلب في الطائف، كما تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود لمقيمين يمنيين في عسير، وكذلك ضبط مواطن ومقيمين من الجنسية السورية قاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من منزل في المدينة المنورة.

نقل مخالفين:

كما تم ضبط مواطن نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في القنفذة، وكذلك ضبط مواطن اعتدى على ممارس صحي في القصيم.