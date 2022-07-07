عبر قائد قطار الحرمين السريع محمد مسفر اللويمي عن مشاعر الفخر والاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن والمساهمة في نقلهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في فترة وجيزة في راحة وأمان.

وقال في مقطع فيديو إنه يشعر بالسعادة مع كل رحلة يقوم بنقلها حيث يشاهد سعادة ضيوف الرحمن بوصولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء الفريضة مشيرًا إلى أن بعضهم يبكي وبعضهم يسجد شكرًا لله أن وفقه لهذه الرحلة.

قطار الحرمين رحلة لا تنسى

وفي وقت سابق أعربَ عددٌ من الحجاج عن سعادتهم بتجربة الانتقال إلى المشاعر المقدسة بواسطة القطار السريع الذي أسهمَ في تقليص زمن انتقال الحاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بنسبة ٥٠ ٪ ما يشكِّلُ نقلةً نوعيةً في منظومة الخدمات الأساسية خلال موسم الحج.

أحد المشروعات الكبرى

وتمثّل محطات قطار الحرمين السريع أحد المشروعات الكبرى التي شُيِّدت لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين, وتسهيل انتقالهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال وقت وجيز.

5 محطات

وتمثّل محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة واحدة من خمس محطّات رئيسة لقطار الحرمين السريع الذي تبلغ طول سكّته 450 كيلومتراً، ويوفّر قدرة إضافية لتنقّل الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين المسافرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة, وكذلك عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.