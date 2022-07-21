حدد نادي الهلال شرطه للموافقة على رحيل لاعبه البرازيلي ميشايل ديلغادو خلال صيف 2022.

وارتبط اسم ديلغادو بالانتقال لناد برازيلي في صيف العام الحالي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في العودة لموطنه.

الناقد الرياضي إبراهيم العتيق قال عبر حسابه في “تويتر”: “أزرق الرياض اشترط 90 مليون ريال أي ما يقارب 20 مليون جنيه إسترليني، لإطلاق سراح ميشايل، للعلم عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025”.

أرقام ديلغادو مع الهلال:

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فلامنغو، وشارك في 19 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وساهم اللاعب البرازيلي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولات الأخيرة.