أعلنت مستشفيات المانع بالدمام توفر أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي) ضمن شراكتها المتميزة مع وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر إقامة أسبوع التوظيف القادم في مجموعة مستشفيات المانع ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– أكثر من 900 وظيفة (طبي – غير طبي).

مجالات التوظيف:

1- أطباء / أخصائيين.

2- تمريض.

3- قطاع الرعاية الصحية.

4- وظائف إدارية.

موعد أسبوع التوظيف

ينطلق أسبوع التوظيف، الأحد 1443/12/18هـ الموافق 2022/07/17م إلى يوم الخميس 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م (من الساعة 12 إلى 8 مساءً).

مكان إقامة (أسبوع التوظيف):

– في مستشفى العزيزية الذكي بمدينة الدمام (الموقع على خريطة Google Map اضغط هنا).

ملاحظة مهمة:

– يجب التسجيل المسبق قبل الحضور وتحديد موعد المقابلة من خلال الرابط الموضحة أدناه.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي:

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