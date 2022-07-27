قالت منظمة ORF الألمانية إن العالم يتجه حاليًا لبناء المدن التي تحقق أكثر من هدف مثل التنمية الحضرية المطلوبة للتطور الدولي وأيضًا الحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أفضل للكوكب، وذا لاين هي أفضل مثال على ذلك.

وتابعت: هناك نحو 56% من سكان العالم يعيشون الآن في المدن، وقد أصبحت الاستدامة الحضرية والرفاهية العامة مصدر قلق متزايدًا للحكومات في جميع أنحاء العالم.

وعلق تقرير المنظمة الإعلامية على إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصاميم مدينة ذا لاين قائلًا: لمواجهة هذه التحديات، تختبر السعودية بجرأة كيفية تصميم المساحات الحضرية من خلال مدينة The line الذكية الثورية وتطورها الرائد.

وأضافت: أعلن ولي العهد محمد بن سلمان عن خطط لمشروع The Line، وهو أحد المشاريع الضخمة العديدة الجارية الآن كجزء من خطة إصلاح رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي.

وقال إن التصميم سيوضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات ويعالج مشاكل المدن الأفقية التقليدية المسطحة، بما يحقق الانسجام بين التنمية العمرانية والحفاظ على الطبيعة.

نيوم نموذج لمدن المستقبل

وكانت السعودية قد أطلقت الفكرة والرؤية المبدئية للمدينة في 2021، وهي من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وتحدد الشكل الذي يجب أن تتواجد عليه مدن المستقبل.

وسلط التقرير الضوء على تفاصيل إعلان تصاميم المدينة الذكية قائلًا: ستحقق The Line كيفية العيش المثالي، ويتصدى للتحديات الملحة التي تواجه الإنسانية، وتؤكد التزام المملكة بتقديم مشروع مثالي للعالم.

وقال التقرير: تْعَد نيوم بأنها ستكون المدينة المنشودة لأولئك الذين يحلمون بغد أفضل، فمن المخطط أن تكون خالية من الطرق والسيارات والانبعاثات لكنها تتميز بخط سكة حديد عالي السرعة يتيح البلوغ لأي نقطة في غضون 20 دقيقة كحد أقصى، وبالتالي تقدم تلك المدينة نهجًا جديدًا للتصميم الحضري.

بالإضافة إلى ما سبق، ستعمل بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، وسيتم رقمنة المدينة بالكامل.

سيربط الخط نفسه أربع بيئات مميزة: الساحل والصحراء والجبال والوادي العلوي. سيتم دمج الطبيعة في قلب المجتمعات ، مما يعزز العيش والرفاهية. كما سيتم دعمها من قبل المناطق الزراعية ، ودعم الإنتاج الغذائي المستدام والمحلي.

تحدي القواعد

وقال تقرير منظمة ORF الألمانية، حظي الإعلان عن التصميم بالفعل باستقبال جيد لجرأته وطموحه، فمن الواضح أن رؤية The Line ثورية، والعالم لم يستطع بعد استيعاب الفكرة بالكامل.

وتابع: فكرة التصميم نفسها تهدف إلى تحدي القواعد، فهي ليست للأشخاص ذوي المهارات والخبرة التقليدية، لكنها مخصصة لأولئك الذين يمتلكون طموحًا غير عادي.

ويُذكر أن الإعلان عن تصميمات The Line هو استمرار لتقدم نيوم في تطوير مشاريعها الرئيسية، مثل مدينة Oxagon العائمة للتصنيع والابتكار، ووجهة Trojena للسياحة الجبلية التي ستوفر أول منتجع للتزلج في الهواء الطلق في الخليج.