 CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الجمعة 22 يوليو 2022
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بعد جولات من المفاوضات الأمنية

CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا

2022-07-22 الساعة 16:15
في جديد الأخبار, حصاد اليوم
 
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السعودية وإيران
المواطن - الرياض


نقلت CNN عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العلني بعد فترة من المفاوضات الأمنية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ، إن العراق أبلغ إيران باستعداد السعودية لنقل المفاوضات الأمنية إلى المستوى السياسي وبشكل علني وأشار إلى أن طهران تبادل الرياض الاستعداد نفسه.

وقال عبداللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني نقلتها وكالة مهر شبه الرسمية: “أجرينا 5 جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني”، حسب قوله.

الحوار بين السعودية وإيران

ولفت عبداللهيان إلى أن طهران “أبلغت الرياض استعدادها لمواصلة الحوار على المستوى السياسي من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الإمارات والكويت تستعدان لإرسال سفيريهما إلى طهران، مشيرًا إلى أن أبوظبي لن تكون جزءًا من أي تكتل عسكري ضد إيران لأنها لا تتبع سياسة المواجهة مع طهران، حسب قوله.

يُذكر أن العراق يتولى الوساطة بين الرياض وطهران واستضاف عددًا من جولات المفاوضات بين البلدين.


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