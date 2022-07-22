CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا | صحيفة المواطن الإلكترونية

نقلت CNN عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العلني بعد فترة من المفاوضات الأمنية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ، إن العراق أبلغ إيران باستعداد السعودية لنقل المفاوضات الأمنية إلى المستوى السياسي وبشكل علني وأشار إلى أن طهران تبادل الرياض الاستعداد نفسه.

وقال عبداللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني نقلتها وكالة مهر شبه الرسمية: “أجرينا 5 جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني”، حسب قوله.