قالت شبكة CNN الأمريكية: إنه على الرغم من أن محافظة العلا في السعودية والتي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، تُعد جديدة على خريطة السياحة العالمية، إلا أنها تمكنت من جذب أنظار العالم بفضل مشاريعها السياحية الأخيرة، ومن ضمنها قطار العلا.

وتابع التقرير: أعلنت المملكة مؤخرًا عن خططها للعمل على مشروع قطار العلا الذي يسعى لتطوير المحافظة وتحويلها إلى وجهة عالمية، حيث وقعت عقدًا مع مجموعة سيسترا المختصة في مجال النقل العام؛ لتحقيق التنمية الشاملة في المدينة.

هدف قطار العلا:

ويهدف قطار العلا إلى ربط المحافظة عبر عدد من المحطات، والمسارات، ومنها المعالم، والمواقع التراثية التاريخية.

وتابع: من خلال ما سبق، فإن قطار العلا والذي يُعد من المشاريع الجوهرية في المدينة يأخذك في رحلة عبر الزمن، وقد أطلقت السعودية مخططًا يحمل نفس الاسم ضمن إحدى الركائز الرئيسية في برنامج تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون، والتراث، والثقافة، والطبيعة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويمتد مسار قطار العلا لـ50 كيلومترًا بدءًا من مطار العلا الدولي جنوبًا، إلى مدينة الحِجر شمالًا، واللافت للنظر أن العربات ستكون مصممة من وحي الإرث الطبيعي والتاريخي لمنطقة العلا.

تجربة سياحية فريدة:

وشارك الموقع مجموعة من الصور من الحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا والتي توضح ما سيبدو عليه القطار من الداخل، والخارج، حيث يوحي تصميمه ببساطته وجماله وعصريته في الوقت ذاته.

وتهدف العلا عبر مشروع القطار إلى تعزيز الاستدامة في التنقل وذلك عبر تقليل ازدحام الطرق وخفض مستوى الضوضاء، كما سيعمل على توظيف الطاقة الكهربائية المستدامة بفعّالية، وسيربط بين المراكز، والأحياء، والمواقع التراثية، والسياحية، وسيقدم تجربة سياحية تحتفي بجمال البيئة الطبيعية.

وتم تحديد مسار القطار بشكلٍ يدعم وصول المشاة، وإتاحة الدراجات الهوائية المشتركة، والدراجات الإلكترونية، والمركبات الكهربائية أيضًا.

وقال رئيس قطاع عمليات المحافظة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، معتز بن عبدالعزيز كردي: طموحنا خلق تجربة سياحية وخدمية وسط البيئة الطبيعية الفريدة لمحافظة العلا.

ومن المتوقع الانتهاء من تصميم أولى المراحل في عام 2023، حيث تم تقسيم مشروع القطار إلى عدد من المسارات، إذ يربط المسار الأحمر الشمالي بين أبرز المناطق السياحية، والمواقع الأثرية، كما أنه يُتيح إمكانية التنقّل بسهولة بين مختلف المواقع الرئيسة المحددة في مخطّط رحلة عبر الزمن.

وتمتد المرحلة الثانية لجنوب محافظة العلا، مع مسار إضافي بطول 33 كيلومترًا يصل إلى المطار الدولي.