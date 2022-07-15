أبرزت شبكة CNN الأمريكية زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية في تقرير مطول يدور حول أهمية وضرورة تعاون واشنطن دائمًا مع الرياض، وذلك تحت عنوان: لماذا يجب على أمريكا التحالف دائمًا مع المملكة؟

وقال التقرير: تسببت رحلة بايدن الخارجية في البحث عن العلاقات الأمريكية مع حليف واشنطن الحيوي والقوي في الشرق الأوسط، حيث يصل الجمعة إلى السعودية لتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والقيم الأمريكية.

وأشار التقرير إلى تصريح سابق للرئيس بايدن قال فيه: أعتقد أن لدينا فرصة لإعادة تأكيد ما أعتقد أننا ارتكبنا خطأ بالابتعاد عنه، تأثيرنا في الشرق الأوسط، وعلقت CNN على ذلك قائلة: لماذا اختار بايدن السعودية لاستكمال تأثيره في الشرق الأوسط؟ ذلك ببساطة لإدراكه بدور المملكة المحوري في التأثير في جيرانها، فهي عمود أساسي في المنطقة.

وتابع التقرير قوله: تعلم الإدارة الأمريكية أن الطريق إلى ما تبتغيه بواشنطن يجب أن يمر بموافقة الرياض أولًا، ولهذا تمامًا تأتي هذه الزيارة.

لماذا تتحالف الولايات المتحدة مع السعودية؟

يُعقد مجلس التعاون الخليجي في جدة في وقت زيارة بايدن للسعودية، وهو، مرة أخرى، يؤكد أهمية الرياض في ربط عقد عزم الدول العربية، وبالتالي فإن استمالة الرياض لجانب واشنطن يعني استمالة أغلب الدول الأخرى، وبالتأكيد فإن مصلحة بايدن تكمن في تقارب هذه الدول منه كما أنه حريص على حشد الدعم لحملته لاستخدام الدبلوماسية لتقويض جهود طهران بتخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية.

وتابع التقرير: لطالما كانت المملكة حليفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن، وقال مراقبو السياسة الخارجية إن هناك حاجة لإعادة التفكير بشكل كامل في المصلحة بين واشنطن والرياض، مع الوضع في الاعتبار فكرة أن القوتين لديهما بالفعل مصالح مشتركة.

واختتمت CNN تقريرها قائلة: تأتي الزيارة في وقت خطر سياسي على بايدن، حيث تنخفض معدلات موافقته مع ارتفاع التضخم وبعد فترة من أسعار البنزين القياسية، وبالتالي فإن قراره بزيارة المملكة هو موضع ترحيب من الكثير من الناخبين.