هناك بعض المميزات التي تصدرت قوائم الرغبات الأكثر طلبًا من مستخدمي أجهزة الآيفون، من عمر بطارية أفضل إلى إضافة منفذ USB-C تقليدي، لكن أحد أكثر التحسينات التي يتضمنها iPhone 14 حاليًّا هو تضمين وضع الشاشة الدائمة أو Always-On Display.

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حققت هذه الميزة نجاحًا كبيرًا في ساعات أبل، وطلب المستخدمون لسنوات تضمينها في هواتف الآيفون، لاسيما أنها خاصية متعارف عليها في الأندرويد، والآن، تشير تسريبات جديدة من شركة أبل نفسها إلى أنه قد يحدث أخيرًا في إصدار iPhone 14 المتوقع طرحه في سبتمبر عام 2022.

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ما هي ميزة Always-On Display؟

ويسمح لك وضع Always-On Display أو الشاشة التي تعمل دائمًا بعرض المعلومات الأساسية مثل الوقت والتاريخ والإشعارات على الشاشة دون الحاجة إلى الضغط على زر الطاقة.

وأظهر أحدث إصدار تجريبي من نظام تشغيل iOS 16، والذي تم إصداره هذا الأسبوع، أن متجر أبل Apple Store بات يتضمن خلفيات جديدة من أجل وضعها عند تشغيل ميزة Always-On Display.

كما تم رصد تلك الخاصية بواسطة موقع 9to5Mac، والذي قال: إنه يمكن عرضها في أوضاع سطوع مختلفة، كما أنه يتضمن خاصية Sleep لتقليل السطوع بشكل يكون مناسبًا مع حالة النوم.

وهذه الميزة مفيدة شكل خاص لأولئك الذين يحبون الإنجاز والسرعة، فالقدرة على إلقاء نظرة سريعة على الوقت على 14 iPhone أثناء الجلوس على المكتب أكثر ملاءمة من الاضطرار إلى الوصول إلى زر الطاقة وفتح الهاتف، والذي غالبًا ما يتبعه تضييع الوقت بمجرد إمساك الهاتف.

وفي حين أن هذه الميزة تستهلك طاقة أكبر من البطارية إلا أن مارك جورمان من شركة أبل يقول إنه لن يكون لها تأثير كبير.