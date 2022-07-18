وَقَّعَتْ شركةُ SAMI، الشريك الوطني الرائد في الصناعات الدفاعية للمملكة العربية السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع ST Engineering، المجموعة السنغافورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة، وذلك على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران الذي يقامُ في المملكة المتحدة في المدة من 18 إلى 21 يوليو الجاري.

إنتاج أنظمة دفاعية متطورة:

وستُوفِّرُ الاتفاقياتُ التي وُقِّعَتِ – اليوم- الدعمَ لشركة SAMI فيما يتعلقُ بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ إستراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير وتقديم الدعم الفني وخِدْمَاتِ التدريب، إذْ من المتوقَّع أن تشهدَ المرحلةُ المقبلةُ تعاوناً وثيقاً بين كل من شركة SAMI ومجموعة ST Engineering لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.

وجاءَ اختيارُ مُصَنِّعِ المعدات الأصلية ST Engineering من قبل شركة SAMI كشريك لها استناداً إلى خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها. كما تهدفُ هذه الاتفاقياتُ إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية لمجموعة ST Engineering ومكانتها العالمية، وكذلك تُعبِّرُ الاتفاقياتُ عن حرص شركة SAMI المستمر في بناء الشراكات التي تُعَزِّزُ قدراتِها التنافسية.

مشاريع جديدة:

وأعَرَبَ الرئيسُ التنفيذيُّ لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد عن فخره بالإعلان عن هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة ST Engineering الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع، مؤكداً أنَّ هذه المبادراتِ الجديدةَ تمثلُ فرصةً مواتيةً للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد وتعزيز مكانة الشركة المحلية،بينما تتجهُ المملكةُ نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته،عبَّرَ رئيسُ شركة ST Engineering الرئيسُ التنفيذي فنسنت تشونغ عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة SAMI والتعاون معها لتقديم حلول دفاعية فعالة وعالية الأداء ،مشيراً إلى أنَّ هذهِ الخطوةَ تأتي تماشياً مع جهود الشركة الدفاعية على المستوى الدولي الرامية إلى بناء شراكات محلية قوية.

الجدير بالذكر أنَّ التعاون بين شركة SAMI ومجموعة ST Engineering بدأَ لأول مرة في عام 2019م، حينما عملَ الجانبان على بدء تنفيذ وتطوير الشراكة، التي تواصلُ التركيزَ على الممارسات المستدامة وابتكار حلولٍ تُقدِّمُ قيمةً مضافةً للقدرات الدفاعية في المملكة العربية السعودية.