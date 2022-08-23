احتفت شركة آبل الأمريكية، بهاكر جزائري يدعى عبد القادر معز، ووضعت اسمه في صدارة “لائحة الشرف” الخاصة بها، فضلا عن مكافأته بمبلغ مالي.

"اكتشف ثغرة خطيرة".. شركة آبل تحتفي بهاكر جزائري وتقدم له مكافأة مالية: "أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي"#العربية pic.twitter.com/FnXN5oMbFI — العربية (@AlArabiya) August 22, 2022

ثغرة خطيرة في نظام آبل الأمني

جاء ذلك بعدما اكتشف عبد القادر، ثغرة خطيرة في النظام الأمني لـ آبل، خلال يوليو الماضي، والتي تسمح للقراصنة بالوصول لمعلومات حساسة ومهمة عن بعض المستخدمين بمواقع تابعة للشركة الأمريكية.

أفضل إنجازات معز

وقالت شركة “آبل” “ننشر هذه اللائحة تقديرًا وشكرًا للذين أبلغوا عن مشاكل أمنية محتملة في خوادم الويب الخاصة بنا”.

فيما أوضح عبد القادر معز: “يبدو أن هذه الثغرات كانت في مواقع تابعة لآبل، وليست خاصة بالهواتف أو الأجهزة الأخرى التابعة لها”.

ولم تكن هذه الثغرة الأولى التي يكتشفها معز، فيما أشاد عدد كبير به من متابعي السوشيال ميديا بإنجازه.

وعلق معز على الأمر قائلا: “ما يجعل هذا الإنجاز أفضل، هو أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة، إذ تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد”.