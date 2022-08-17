كشف نادي الهلال عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي ميشايل ديلغادو في تدريبات اليوم الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق الرياض عبر “تويتر” أن ميشايل يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بسببها لم يُكمل المران اليوم.

مسيرة ميشايل مع الهلال:

وكان ديلغادو صاحب الـ26 عامًا انضم لصفوف الهلال في يناير الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي لكنه عانى خلال شهر من عدم المشاركة بصورة أساسية مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

إقالة جارديم وتعيين المدرب رامون دياز أنقذت مسيرة ميشايل مع الهلال حيث شارك اللاعب بصورة شبه أساسية، وتألق في مباريات مهمة مثل مواجهة الاتحاد في جدة، حيث سجل هدفين في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا في مباراة الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين بالموسم الماضي.

وكان اسم اللاعب البرازيلي ارتبط بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض في صيف 2022 والعودة للدوري البرازيلي.