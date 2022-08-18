كشف نادي الهلال آخر تطورات برنامج سلمان الفرج التأهيلي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد يوم الخميس المقبل.

الهلال يواجه الباطن غدًا وديًّا:

ويستعد الزعيم لمواجهة الباطن غدًا الجمعة في الثامنة مساءً في لقاء ودي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكر الزعيم أن الفرج قائد الفريق أجرى مرانًا لياقيًّا بالجري مع أداء تدريبات متنوعة بالكرة، بينما أجرى البرازيلي ميشايل ديلجادو برنامجه العلاجي وفترة تأهيله في صالة الإعداد البدني.

هل تفاوض سلمان الفرج مع غريب ؟

وفي وقت سابق، رد جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت: إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.

ورد الظفيري قائلًا: ”سواليف عجز كلها ما تستاهل حرف مني”.