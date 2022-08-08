يترقب جمهور الهلال آخر تطورات مفاوضات النادي مع المدافع علي البليهي وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن البليهي رفض عرضًا لتجديد العقد مع نادي الهلال.

وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان آخر التطورات قائلًا: ” أبشركم بخبر الصباح، الكابتن البليهي يوافق على عرض الهلال للتجديد”.

لماذا يرفض علي البليهي التجديد ؟

وسيدخل البليهي الفترة الحرة مع الهلال في 28 أغسطس 2022، أي أنه يحق له في ذلك الوقت، التوقيع على عقود انضمامه إلى أي فريق آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

ويرغب البليهي في نيل عرض مالي سنوي أكبر من 4 ملايين ونصف المليون ريال كما يريد عقد بمدة أكبر من موسم للتجديد.

ويلعب البليهي مع الهلال منذ 2017، قادمًا من الفتح، حيث حصل مع زعيم العاصمة الرياض، على 9 بطولات رسمية، محليًا وقاريًا.