أوضح المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس تشير لاستمرار حالة الأمطار في عدد من مناطق المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ” صور رادارات الطقس تشير إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق: عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة”.

أتربة ورياح على الرياض

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من المناطق التالية بالتنبيهات المذكورة: الزلفى، والغاط ، والمجمعة، وثادق، والرماح.

وتستمر حالة التنبيه حتتى الساعة التاسعة من صباح غدٍ السبت.

أمطار الرياض:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من المدن التالية بالظواهر المذكورة: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وشقراء، وضرمة، وبني تميم.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

توقعات الطقس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.