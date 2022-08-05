يقص الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، مساء اليوم الجمعة، الدوري الإنجليزي للموسم الجديد بمواجهة نادي كريستال بالاس.

ويسعى الجانرز بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس في ديربي لندني ينطلق اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويدخل الجانرز مواجهة كريستال بالاس بروح معنوية مرتفعة، بعد النتائج التي حققها الفريق بشكل جيد في الجولة التحضيرية التي كانت أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

صفقات قوية لـ آرسنال في صيف 2022:

وتعاقد الجانرز مع مجموعة من الصفقات مثل البرازيلي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي والأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي والبرازيلي ماركينيوس.

وتُقام مباراة الجانرز ضد كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك معقل فريق كريستال بالاس في لندن.

ولم يُتوج الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2004 تحت قيادة مدربه الفرنسي التاريخي أرسن فينغر.