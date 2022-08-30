خطف النجم الجابوني آرون بوبيندزا الأنظار إليه خلال مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

آرون بوبيندزا يخطف الأنظار

ولعب آرون بوبيندزا بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الباطن، وظهر بشكل مميز؛ ليترك بصمته سريعًا، حيث ساهم في تسجيل ثلاثية فريقه، بعدما هز الشباك بالهدف الأول، وصنع الهدفين الآخرين.

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن آرون بوبيندزا قام بـ13 تمريرة ناجحة في الجولة الأولى، ووصلت دقة تمريراته إلى 81.3%.

وانضم بوبيندزا إلى الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من العربي القطري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يستعد لمواجهة أبها

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الباطن بثلاثة أهداف دون رد في الرياض، ويستعد لمواجهة أبها في الجولة الثانية، مساء يوم الخميس المقبل.