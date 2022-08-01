أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن آلية التقديم في الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة، تتم من خلال منصة جدارة، وهذه المنصة تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فيديو | متحدث التعليم لـ #نشرة_النهار: آلية التقديم على الوظائف التعليمية تتم عن طريق منصة "جدارة" ويتطلب التقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس كحد أدنى إضافة على وجوب تحقيقه المعايير المهنية #الإخبارية pic.twitter.com/Z4xYoSBDNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 1, 2022

شروط التقديم:

وتابعت خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية أن المتقدم لابد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، عند التقديم على الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه يجب أن يحقق المتقدم المعايير المهنية، والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم والاختبارات المهنية، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.

3 معايير رئيسية:

وحول آلية المفاضلة في هذه المرحلة بالوظائف التعليمية، نوهت الشهري، أن المفاضلة تكون على 3 معايير رئيسية هي:

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.