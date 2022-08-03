أكد برنامج سكني أنه يمكن لمستفيدي الضمان التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

موقع وتطبيق سكني

ويتيح موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

خيارات سكني:

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.