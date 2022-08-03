أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بالتفصيل نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، في بيان لها اليوم: “إنه تم إعلان نتائج الفرز الأول ونهنئ المرشحين والمرشحات للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات، للانتظام للعام الجامعي 1444هـ”.

أهمية استكمال الإجراءات:

ووجهت جامعة الملك عبدالعزيز رسالة مهمة للطلاب والطالبات قالت فيها: “ندعو الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول“.

وأضافت أنه “في حال عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة”.

آلية ورابط الاستعلام عن النتائج:

وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الفرز الأول لأسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الدراسي 1444هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).