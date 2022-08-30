تقدم رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر مع بداية العام الجامعي الجديد بخالص التمنيات الصادقة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، وأن يكون هذا العام حافلاً بالمنجزات على المستوى الشخصي والمهني.

مبادرات تطويرية

وأكد آل صقر أن العام الدراسي يأتي زاخراً بالكثير من المبادرات التطويرية والتي تهدف للنهوض بالتعليم العالي وتمكين الجامعات من التركيز في أداء رسالتها وفق رؤية واقعية ومحددة المعالم وقد كانت السمة الأبرز لهذا التوجه هي رفع مستوى المواءمة بين متطلبات سوق العمل والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات.

تحقيق المستهدفات

ولفت آل صقر إلى أن جامعة حفر الباطن ستعمل مدعومة بسواعد منسوبيها المخلصة في تحقيق مستهدفاتها في شتى المؤشرات البحثية والتعليمية، والإدارية، والمالية، وخدمة المجتمع.

الطالب محور اهتمام الجامعة

وفي حديثه لمنسوبي الجامعة قال الدكتور آل صقر : محور اهتمام الجامعة بل الدولة أيدها الله هو الطالب، فوجب تعزيز قدراته للمنافسة في سوق العمل وتحسين تجربته الجامعية، وتمكينه من إثراء مسيرته التعليمية من خلال الحصول على الشهادات الاحترافية في تخصصه، والتأكد من تماثل الحصيلة العلمية التي يحظى بها الطالب في البرامج الأكاديمية مع نظرائه في الجامعات الأخرى من خلال الاختبارات المعيارية.