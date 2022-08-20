أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على أن تعاقد ناديه مع عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي السابق جاء بسبب احتياج الفريق الكروي الأول بـ النصر لخدمات اللاعب.

وكان غريب صاحب الـ25 سنة انضم إلى النصر حتى صيف 2026 قادمًا من الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو.

ماذا قال رئيس النصر عن صفقة عبدالرحمن غريب؟

وقال آل معمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “وقعنا مع غريب لأن نادينا بحاجة له ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة، النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملًا لبقاء غريب في القلعة الأهلاوية ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق، شكرًا للرمز خالد الذي دعم الصفقة، وشكرًا لرقي الأهلاويين”.

ونشر حساب النصر مقطع فيديو عرض اللحظات الأولى لـ غريب بقميص النصر بعد التعاقد معه بعد مفاوضات وُصفت بالشاقة والمطولة.

وعلق حساب النصر على قدوم اللاعب قائلًا: “عوايدنا وما غريب إلا الشيطان!”.

النصر يحسم الصفقة قبل الهلال

الناقد الرياضي والإعلامي طارق النوفل قال عبر حسابه في “تويتر” قبل الإعلان الرسمي : “بالأمس يقولون غريب هلالي واليوم السبت الأخبار تؤكد بأنه نصراوي، لا تراهن على مصداقية أخبار الانتقالات، إن ضبطت معك قالوا ثعلب، وإذا خربها أحد الأطراف قالوا يهبد!”.

وكان عبدالرحمن غريب قرر الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لدوري يلو، ليكون اللاعب رقم 6 الذي يغادر الأهلي بعد الهبوط حيث رحل مثل ” البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر السومة والمقدوني أليوسكي وعبدالله حسون وحسين المقهوي”.