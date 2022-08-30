حسم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر الجدل بشأن التعاقد مع نجم فريق برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش هذا الصيف.

آل معمر ينفي التفاوض مع بيانيتش

وعلق آل معمر على هذه الأنباء قائلًا: “صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة.. أقسم بالله لست في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش“.

وتابع آل معمر حديثه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية”.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النصر تفوق على ناديي أولمبيك ليون والسد القطري، وأصبح قريبًا من حسم صفقة بيانيتش رسميًا، بناء على رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي سبق ودربه في روما.

النصر يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة انطلاقته القوية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في تصدر الترتيب والمنافسة على اللقب هذا الموسم.