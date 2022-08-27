تُقام اليوم السبت 4 مباريات في الدوري الإيطالي وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في البطولة.

المباريات هم “يوفنتوس ضد روما” و”كريمونيزي ضد تورينو” في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

مباراتا “ميلان ضد بولونيا” و”سبيزيا ضد ساسولو” في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

نتيجة مباراتي الجمعة في الدوري الإيطالي

وكانت مباريات الجولة الثالثة بدأت أمس الجمعة بمباراتي ” مونزا ضد أودينيزي ” و ” لاتسيو ضد إنتر ميلان”، حيث فاز أودينيزي على مونزا بهدفين لهدف، وفاز لاتسيو على إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف.

ملخص مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

وفي مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، نجح البرازيلي فيليبي أندرسون في إحراز الهدف الوحيد لـ لاتسيو في الدقيقة الـ40 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح إنتر ميلان في إحراز هدف التعادل سريعًا عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الحادية والخمسين.

وواصل لاتسيو ضغطه الهجومي، ليُضيف هدفين عبر كل من لويس ألبيرتو والإسباني بيدرو في الدقيقتين الـ76 والـ87.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

هذا الفوز، منح لاتسيو 7 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي إنتر ميلان عند 6 نقاط في المركز الثالث.