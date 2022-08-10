نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد رسميًا مع الجابوني الدولي آرون بوبيندزا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

الشباب يضم بوبيندزا

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع آرون بوبيندزا، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، قادمًا من صفوف العربي القطري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إحصائيات آرون بوبيندزا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام بوبيندزا في آخر تجربتين له قبل الشباب مع فريقي العربي القطري وهاتاي سبور التركي.

ولعب بوبيندزا صاحب الـ26 عامًا، 36 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاتاي سبور في الدوري التركي موسم 2020/ 2021، وساهم في تسجيل 23 هدفًا، حيث أحرز 22 هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

وخاض آرون بوبيندزا 16 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي في الدوري القطري موسم 2021/ 2022، ونجح في هز الشباك 8 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه مع الشباب.