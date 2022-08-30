نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد رسميًا مع أحمد بامسعود لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

بامسعود اتحادي لـ 3 مواسم

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد بامسعود، حيث وقع على عقد احترافي يمتد لـ3 مواسم، وتمنت له الإدارة التوفيق والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير.

أرقام أحمد بامسعود مع الفيحاء

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام أحمد بامسعود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الموسم الماضي، ومنحته تقييم 6.94 درجة.

وشارك بامسعود في 29 مباراة مع الفيحاء في دوري المحترفين موسم 2021/ 2022، ونجح في تسجيل هدف واحد، وبلغ معدل تمريراته الناجحة 19.4 تمريرة في كل لقاء، و1.6 تشتيت للكرة لكل مباراة، وربح 4.6 التحامًا لكل مواجهة.

الاتحاد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.