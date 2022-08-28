يشغل الضمان الاجتماعي المطور، بال عدد كبير من المواطنين، وذلك مع صدور حالة الأهلية لمستحقي الضمان.

وأطلق مغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان الضمان الاجتماعي المطور، وذلك مع صدور حالة الأهلية، متسائلين عن بعض الأمور الخاصة باستحقاقه وعدم حصول البعض على الاستحقاق.

آلية إضافة زوجة المواطن غير السعودية:

وقدمت وزارة الموارد البشرية عددًا من الإجابات حول استفسارات تلقتها من المواطنين، كان من بينها آلية إضافة زوجة المواطن غير السعودية، حيث إنه يمكن للمتقدم طلب التحويل إلى القائمة المستثناة من خلال رفع تذكرة على المنصة، أو الاتصال بالرقم الموحد، وبقيد الطلب ستصل رسالة إلى جوال المستفيد تتضمن رابطًا يقوم من خلاله برفع المستندات المطلوبة والمحددة لتبدأ الوزارة في دراسة المستندات.

وعند قبول الطلب يضاف المستفيد مباشرة إلى ملف الأسرة.

تأكيد التحاق التابع:

أما عن كيفية تأكيد التحاق التابع بعد قبول طلبه من القائمة المستثناة، فيقوم لمستفيد العائل بعد قبول الطلب نهائيًّا من خلال موظف القائمة المستثناة، بإسناد المستفيد المضاف إلى المنزل، وهنا يصبح الطلب مكتملًا.

فيما تحدد الوزارة موعد الزيارة للبحث الاجتماعي عن طريق التواصل مع الأسرة قبل الموعد بـ24 ساعة، للتأكد من مناسبة التوقيت للزيارة.

إمكانية سقوط المستفيد:

وحول سقوط المستفيد في حال رفض الالتحاق بفرص التمكين المقدمة له، تعرض فرص التمكين على المستفيد وعند عدم قبوله لثلاث فرص دون مبرر تقبله الوزارة، يوقف صرف المعاش عند ذلك لثبوت عدم الجدية.