حددت شركة أبل موعدا نهائيا لموظفيها للعودة إلى المكاتب في 5 سبتمبر لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا، وذلك مع انحسار فيروس كورونا.

أيام العمل

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة، ستطلب منهم العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كورونا.

وفي بداية يونيو، طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين.