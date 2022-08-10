أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 16 للمطورين بهدف اختبارها، إذ وضعت فيها بعض التغييرات الصغيرة لكنها ملحوظة في نظام تشغيل هواتف آيفون.

تغييرات أبل في نسخة نظام iOS 16

وحسب موقع “ماك رامرز” الذي يتابع التسريبات التقنية، تضمنت الإضافات الجديدة الآتي:

1- نسبة مستوى البطارية في شريط الحالة:

عادت أيقونة البطارية في شريط الحالة لتُظهر النسبة المئوية الدقيقة للبطارية، حيث يمكن تفعيل الخاصية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات.

2- صوت Find My الجديد

عند استخدام خيار تشغيل الصوت في تطبيق Find My لأحد الأجهزة، يوجد لدى بعض موديلات هواتف آيفون صوت جديد يتم إصداره.

ويبدو الصوت أعلى ومميزاً عن الصوت المتوفر في النسخ السابقة من نظام iOS 16.

3- لقطات الشاشة

عند أخذ لقطة شاشة “screen shot”، يمكن تحريرها ومن ثم النقر على “تم”، حيث يظهر خيار لنسخ وحذف لقطة الشاشة بدلاً من حذفها.

4- مكالمة طارئة

عند الضغط مطولاً على الزر الجانبي أو الضغط بسرعة للذهاب إلى شاشة الطوارئ، سيظهر اسم “مكالمة طارئة” (Emergency Call) بدلاً من Emergency SOS.