أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع الإكوادوري فيليبي كايسيدو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيليبي كايسيدو ينضم لأبها:

ووقعت إدارة أبها برئاسة أحمد الحديثي عقدًا احترافيًّا مع الإكوادوري فيليبي كايسيدو لمدة موسم رياضي حتى 2023، ومثل النادي في مراسم التوقيع في دبي، مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

ويملك المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو صاحب الـ33 عامًا خبرة كبيرة ما حفز إدارة أبها لحسم الصفقة، حيث لعب في صفوف أكثر من ناد في إيطاليا، وهم؛ جنوى، لاتسيو وإنتر ميلان.

أبها يبدأ الموسم بالفوز على الرائد:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على نظيره الرائد بثنائية، بعدما كان متأخرًا بهدف، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.