أعلن نادي أبها اليوم عن فسخ تعاقده مع الحارس السويسري نوام باومان بعد مرور أسبوع على التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد 2022/2023.

وكشف النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر أنه تم الاتفاق على فسخ العقد مع الحارس باومان بسبب ظروف زوجته القاهرة، على أن يُعلن النادي عن ضم حارس جديد خلال الفترة المقبلة.

الحارس يغادر أبها بعد أسبوع فقط من ضمه

وكان النادي ضم باومان في يوم 30 يوليو الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لـ نوام باومان اللعب في صفوف أندية لوزيرن وويل ولوجانو كما شارك مع المنتخب السويسري في الفئات السنية المتعددة.

يذكر أنه في موسم 2020/2021 لعب باومان 27 مباراة في دقائق قدرها 2430 كما تلقى إنذارين في الدوري السويسري الممتاز.