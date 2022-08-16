أكد بروفيسور التمريض أحمد أبو شايقة، أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

وتابع أبو شايقة، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن مهنة التمريض لا يوجد بها بطالة، موضحًا أن عدم عمل بعض الممرضات في المملكة يعود إلى رغيتهن الشخصية لأن الطلب على التمريض عالٍ.

220 ألف ممرض:

وواصل أبو شايقة، أن المملكة بها 220 ألف ممرض (سعودي وغير سعودي) ومنهم 150 ألفًا من غير السعوديين، ولدينا نقص في مهنة التمريض بمعدل 40 ألفًا.

وشدد على أن مهنة التمريض مهنة إنسانية ذات مستقبل، وتتطلب أن يكون العامل فيها على إلمام بثقافة المجتمع واحتياجات المريض.