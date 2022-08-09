أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثالثة من صباح غدٍ الأربعاء.



كما نبه المركز إلى تعرض منطقة المدينة المنورة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضح أن مدينة العيص هي المتأثرة بالتنبيه المذكور حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

طقس جازان:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب، والدرب وبيش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر– بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ 8 مساءً.