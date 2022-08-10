أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، حيث تستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

كما تتعرض منطقة تبوك لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر مدينة تيماء بالتنبيه المذكور حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

أتربة وغبار:

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

حركة الرياح:

وأشار تقرير الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.